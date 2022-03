Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in Huizen

De week erna wordt weer een groep verwacht, voor hen worden 12 aanleunwoningen beschikbar gemaakt. ,,We zijn blij dat we Oekraïense vluchtelingen onderdak kunnen geven. Daarbij vinden we het heel belangrijk dat wij de vele woningzoekenden en mensen die (tijdelijk) van ons huren niet benadelen‘’, zegt de Alliantie.

,,In de praktijk betekent dit dat we zoeken naar panden die leegstaan, bijvoorbeeld omdat er een grote renovatie gepland is. Of is naar mogelijkheden om versneld tijdelijke woningen neer te zetten waarin zowel woningzoekenden als vluchtelingen uit de Oekraïne een plek kunnen krijgen.‘’