OM in hoger beroep tegen grotendeels vrijspraak voor Charel P.

De Baarnaar doodde Sihem Ouazil in september 2021 tijdens een conflict in een chalet op een vakantiepark in het Gelderse dorp Voorthuizen. De man sleepte het levenloze lichaam in Ouazils eigen auto, die hij vervolgens op het parkeerterrein bij motel De Witte Bergen bij Hilversum parkeerde. Het lichaam werd daar pas vele dagen later ontdekt. In tussentijd stond het slachtoffer als vermist geregistreerd en werd er druk naar haar gezocht.