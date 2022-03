Opgepakte Hilversummer blijft langer vastzitten

Wil­lem-Alexan­der viert jubileum HIER opgewekt in Bussum

Koning Willem-Alexander was woensdag aanwezig bij de jubileumviering van HIER opgewekt in Bussum. Tijdens de tiende editie van de bijeenkomst over de toekomst van lokale duurzame energie sprak hij onder meer over energie-initiatieven van de afgelopen tien jaar en over het energiesysteem van de toekomst.

30 maart