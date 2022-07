Opnieuw 8 jaar cel voor diefstal Van Gogh en Hals

In maart 2020 werd uit museum Singer Laren het schilderij ’Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Van Gogh buitgemaakt. Vijf maanden later, op 26 augustus, verdween het doek ’Twee lachende jongens’ van Hals bij Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. De schilderijen behoorden tot de kerncollectie van beide musea. Ze zijn nog steeds spoorloos.

Volgens het gerechtshof in Leeuwarden is het bewijs overtuigend genoeg om M. te veroordelen. Er werden onder anderen DNA-sporen van M. aangetroffen na de diefstallen. Verder zien de rechters sterke overeenkomsten tussen de beide kunstroven. De celstraf van acht jaar was ook het vonnis van de rechtbank in Lelystad in 2021. Het Openbaar Ministerie eiste deze straf weer in hoger beroep.

M. heeft een lang strafblad met onder meer een veroordeling voor een kunstroof uit een museum in Gouda in 2015. Hij heeft altijd ontkend iets met de diefstallen in 2020 te maken te hebben. M. moet aan Museum Hofje van Mevrouw van Aerden voor de verdwenen Hals een schadevergoeding van ruim 8,7 miljoen euro moet betalen. Singer Laren had geen schadeclaim ingediend.