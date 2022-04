Particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen Weesp moet dicht

Volgens de gemeente Amsterdam worden de vluchtelingen opgevangen in een bedrijfsruimte die niet veilig en gezond is.

Gemeente bezorgt stress

Beeldend kunstenaar Joost Conijn, die op Het Domijn werkt, is woedend op de gemeente. ,,We begrijpen totaal niet waar ze mee bezig zijn. Van de brandweer moesten we een aantal dingen aanpassen. Er moesten een brandtrap en een stuk brandvertragend gipsplaat komen en brandmelders hingen niet op de juiste plek. Dat hebben wij meteen gedaan en volgens de brandweer was het toen in orde”, zegt hij in een reactie.