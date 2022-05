Persoon overleden door steekincident in Hilversum, man aangehouden

Özcan Akyol verhuist ra­dio-uitzending naar Hilversum wegens ‘ernstige bedreigin­gen’

Presentator Özcan Akyol heeft in zijn wekelijkse NPO 1 radio-uitzending Onze man in Deventer laten weten dat hij het slachtoffer is van ernstige bedreigingen. Het interview, deze week met televisiemaker Pernille la Lau, werd daarom niet zoals gewoonlijk in zijn huiskamer in Deventer opgenomen, maar in een studio in Hilversum.

