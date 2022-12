Politie doet onderzoek naar dood van paard met meerdere verwondingen in Laren

De politie kreeg gisteren een melding van het overleden paard. Zij is op zoek naar getuigen die tussen zondag 14.00 uur en maandag 09.30 uur bijzonderheden hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Oude Drift.

De politie doet nog onderzoek naar de verwondingen en de exacte doodsoorzaak. Eerst wordt onderzocht of het paard al dood was voordat hij werd verminkt of dat de mishandelingen de oorzaak zijn van het overlijden. „Dat maakt voor de strafvervolging een verschil. Het is echt vreselijk wat er gebeurd is. Dit nemen we heel serieus. We willen nu snel de feiten op een rijtje krijgen”, aldus een woordvoerder tegen het Noordhollands Dagblad.