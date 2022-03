Politie houdt 13 personen aan vanwege gebrek aan werkvergunning

Voormalig burgemees­ter Pieter Broertjes ingeschre­ven als ereburger van Hilversum

Pieter Broertjes is vrijdag ingeschreven in het Gulden Boek als Ereburger van de gemeente Hilversum. Bij zijn afscheid was al bekend dat Broertjes zou worden ingeschreven, maar vrijdag was het grote moment. Dat schrijft de Gooi en Eembode.

6 maart