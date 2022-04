Politie onderzoekt vandalisme en brandstichting bij sportschool in Huizen

Gevaar voor brandstich­ting woningen bij park Et­ten-Leur: ‘Mensen, haal je plastic afvalbak­ken binnen’

ETTEN-LEUR - Een bewoner van de Klaroenring in Etten-Leur maakt zich zorgen over vandalisme in het park voor zijn deur, de Grote Toer. In een brief aan de gemeente maakt hij melding van brandstichtingen en rommel.

7 april