Prinses Beatrixbrug in Naarden tot 22 april afgesloten

Koopwoning in Blaricum niet alleen voor miljonairs

De Gooise huizenprijzen schieten door het dak. In Blaricum werd het afgelopen jaar zelfs een record gebroken: de gemiddelde koopprijs lag daar in 2021 boven een miljoen. Kom je zonder zes nullen op je bankrekening nog het dorp wel in? ,,Het is zeker mogelijk om hier nog onder een miljoen te kopen‘’, zegt makelaar Patricia Spierenburg, schrijft NH Gooi.

24 februari