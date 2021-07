Radiostations draaien donderdag lievelingslied Peter R. de Vries

Donderdagochtend rond hetzelfde tijdstip begint in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam de uitvaart van De Vries. In besloten kring wordt dan afscheid genomen van de misdaadverslaggever die overleed aan de gevolgen van een schietpartij. Het publiek kan woensdag vanaf 11.00 uur een laatste groet brengen aan De Vries in Carré. Het theater is tot 20.00 uur geopend.