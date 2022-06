Steekpartij bij Weesper woning

Brandweer rukt groots uit voor brandende houtwal achter villa in Laren

Er is zondagochtend veel rookontwikkeling bij een brand langs de Rijksweg Oost in Laren. In eerste instantie werd gedacht dat een leegstaande villa in brand stond, het bleek echter om een brandende houtwal te gaan. De brandweer had het vuur snel onder controle. Dat schrijft de Gooi en Eemlander.

