Stukje Hilversum bij Bussum wordt Bussum

Oekraïense vluchtelin­gen vieren paasfeest in Sint-Vituskerk in Hilversum

Zondag wordt op veel plekken het Oekraïense paasfeest gevierd. In Hilversum is de Sint-Vituskerk beschikbaar gesteld aan de Oekraïense vluchtelingen. Bijzondere gast is priester Stepan uit Oekraïne. Dat meldt de Gooi en Eemlander.

24 april