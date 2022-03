‘t Gooi pas ‘in de zomer’ over op volledig elektrische busvloot

Dat meldt NH Nieuws . Transdev wil op deze manier bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen in ‘t Gooi. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De elektrische bussen en benodigde randapparatuur is nog niet allemaal geleverd. Hierdoor is ook de infrastructuur nog niet klaar om gebruikt te worden.

De overstap naar elektrisch openbaar vervoer heeft ook andere voeten in de aarde. Zo moeten de trajecten van de bussen mogelijk worden omgegooid, want er is meer tijd nodig om op te laden. Bovendien is de actieradius van een elektrische bus niet altijd hetzelfde. De temperatuur buiten is van invloed. Chauffeurs krijgen een cursus om te leren rijden in de nieuwe elektrische bus.