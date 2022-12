Talpa en RTL raken ‘goede mensen’ kwijt door besluit ACM: ‘Medewerkers worden onzeker’

De waakhond onderzoekt de gevolgen van de fusieplannen van RTL Nederland en Talpa Network voor adverteerders en producenten van televisieprogramma’s. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting van de twee grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlands medialandschap. ACM meldde eind september dat er ‘binnen enkele weken’ een besluit zou volgen. Maar dit besluit is drie maanden later nog steeds niet genomen.

,,Medewerkers die niet alles weten, omdat wij niet alles kunnen vertellen dat er speelt, gaan speculeren en worden onzeker”, aldus Römer. ,,Er is een druk op talent. Als sommige mensen niet weten wat hun toekomst is in dit bedrijf, en zij vinden een baantje daarbuiten, dan raak je goeie mensen kwijt.” Ook is het veel moeilijker om goede mensen aan de twee bedrijven te binden. ,,Wie kan je aannemen als je als werkgever moet zeggen: ik weet niet hoe het er over een maand, twee maanden of een half jaar uitziet? Hoe eerder de conclusie komt, hoe liever het mij is, dan kunnen we in elk geval door.”