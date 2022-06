TBS voor Hilversummer na mishandelingen en bedreigingen

Een 30-jarige inwoner van Hilversum is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot TBS met voorwaarden. De man maakte zich in 2020 schuldig aan meerdere mishandelingen in Hilversum en een bedreiging in Huizen.

De veroordeelde B.S. sprak destijds twee meisje in Huizen aan. Hij zei dat de meisjes zouden sterven. S. ging ook de politie te lijf toen die hem in Hilversum uit zijn huis wilde zetten. In Hilversum kreeg hij ruzie met twee mannen die aan het werk waren in een park.

In de periode waarin dit gebeurde was S. erg in de war. Het gaat nu beter met hem. Hij zit al twee jaar in een kliniek en hij gebruikt geen drugs meer.

Volgens de rechter is hij volkomen ontoerekeningsvatbaar. Daarom zou hij voor deze feiten geen straf meer verdienen. Hij zat in totaal 37 dagen in voorarrest. Het OM eiste naast de tbs ook een straf met aftrek van die dagen. Volgens de verdediging kan dat niet omdat S. volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daar is de rechtbank het mee eens. Die legt alleen voorwaardelijke tbs op. Wel moet S. 600 euro schadevergoeding betalen aan slachtoffers.