Thekla Reuten wil alleen nog maar ‘voedzame films’ maken: ‘Ik wil dat mensen geïnspireerd raken’

Oom Bernhards portret hing altijd aan de muur: nu weet Marianne welk gruwelijk lot hem overkomen is

Het duurde bijna twintig jaar voordat Marianne Visser van Klaarwater (69) in oktober 2020 moed vatte voor het schrijven van een boek over haar Baarnse oom Bernard van Klaarwater (1896-1943) en het afschuwelijke noodlot dat hem trof. Twee jaar later is haar reconstructie van zijn leven af. Eindelijk is bekend wat hij allemaal heeft doorstaan aan de andere kant van de aardbol.

12 september