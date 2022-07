Tientallen motoren rijden mee met rouwstoet voor Alex (12) die plots overleed: ‘Ongeloof en intens verdriet’

De stoet reed als eerste langs sportschool Burning Heart, daar begon de jongen vroeger met judo. Later volgde hij ook boks- en kickbokslessen en kwam hij om te fitnessen. ,,Het was een heel lief jongetje”, zegt de aangeslagen sportschooleigenaar Jerry de Jong tegen De Gooi en Eemlander. ,, Laatst gaf ik hem nog even een knuffel. ’Jongetje, wat word je groot’, zei ik.” Daarna volgde de woning van de vader van Ciepieniak, de Lelyschool, het huis van de moeder van Ciepieniak en tot slot eindigde de rit bij het crematorium in Laren.