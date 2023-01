Toeter en bel van Herman Stok in Top of Flop morgen naar Beeld & Geluid

Top of Flop werd in de jaren 60 jarenlang uitgezonden door de VARA. Het programma, dat miljoenen kijkers trok, was een soort vroege versie van The Voice. Zangers lieten pas uitgebrachte liedjes recenseren door een jury. Stok gebruikte een ouderwetse autotoeter en een bel om aan te geven of een nummer top of flop (goed of niet goed) was.