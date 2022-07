Twee gewonden bij botsing tegen boom in Bussum

Deze natuurfoto­graaf sleurt kinderen mee het bos in: ‘In de natuur maak je veel gelukshor­mo­nen aan’

Éen op de zes kinderen speelt nooit buiten, zo bleek uit onderzoek vorige week. ,,Wááát?, was mijn eerste reactie. Ik schrok enorm van dat nieuws. En wie van die kinderen komt er nog in de natuur?’’ zegt natuurfotograaf Yvette van den Berg (55) uit Lage Vuursche. Haar serieuze plan om kinderen en jongeren de natuur in te krijgen, komt geen dag te vroeg.

25 juni