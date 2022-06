Twee gewonden bij ongeluk in Baarn

Biogascen­tra­le Bunschoten ligt nu écht stil: geen gas meer uit vis en gevulde koeken

Er komt geen biogas meer uit de biogascentrale van A. van de Groep en Zonen in Bunschoten, een van de grootste in Nederland. Na ruim elf jaar is de uitknop ingedrukt. Maar er wordt niemand ontslagen en ook taaie gevulde koeken zijn nog steeds welkom.

