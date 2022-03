Twee mannen (23 en 19) aangehouden voor grootschalige handel in privégegevens

Goed rijgedrag levert geld op voor Hilversum­se wijk

Een maand lang stond een snelheidsmeter die goed weggedrag beloont aan de Snelliuslaan in Hilversum. De zogeheten Safety-safe beloonde weggebruikers ie zich aan de snelheid hielden door geld in de spaarpot te stoppen. Daarmee is in totaal 2610 euro opgehaald. Dat schrijft de Gooi en Eembode.

17:07