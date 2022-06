Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft 2.000 plekken voor Oekraïense vluchtelingen en niet meer

Voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtsreek, die relatief klein is, is het vinden van 2.000 opvangplekken relatief een grote opgave. Er is namelijk niet gekeken naar inwoneraantal of geografische omvang toen de opdracht werd gegeven. ,,Dankzij de gezamenlijke inspanning van alle gemeenten in de regio‘’, denkt de veiligheidsregio dat het gevraagde aantal opvangplekken in augustus is gehaald.