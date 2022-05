Vernieuwde westelijke ingang van station Naarden-Bussum volgende maand open

Televisie­se­rie over John de Mol in de maak

Er wordt in Hilversum gewerkt aan een televisieserie die gebaseerd is op het werk en leven van John de Mol. Leidraad van deze nieuwe dramaserie, die de werktitel De Producent draagt, is een nog te verschijnen boek van de voormalige creatieve rechterhand van de mediatycoon, Patrick Scholtze, over dertig jaar samenwerking.

26 mei