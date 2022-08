Vluchtende automobilist zonder geldig rijbewijs en onder invloed van drugs in Baarn

Niet meer meldingen bij Slachtof­fer­hulp na nieuwe BOOS-aflevering

Slachtofferhulp Nederland heeft na de tweede uitzending van het onlineprogramma BOOS over The Voice of Holland niet meer meldingen gekregen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,Nu zien we dat het aantal telefoontjes gelijk is gebleven met hoe het recentelijk was”, zegt een woordvoerster.

26 augustus