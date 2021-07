VPRO-coryfee Boudewijn Paans (77) overleden

Onderne­mers maken zich zorgen over verkeers­vei­lig­heid in Hilversum­se Haven­straat

17 juni Ondernemers aan de Havenstraat in Hilversum maken zich grote zorgen over het verkeer door hun straat. Er wordt geklaagd over ‘patserbaken’ die met regelmaat vol gas door de straat scheuren. ,,Is de Havenstraat het nieuwe Blaricum of grijpt de gemeente op tijd in voor het mis gaat?‘’, schrijven de ondernemers aan de gemeenteraad. Er is snel actie nodig vinden zij. Dat meldt NH Gooi.