Vrijwilligers uit Hilversum krijgen een tulpparaplu als bedankje

In 20 gemeenten klimaatac­ties in aanloop naar verkiezin­gen

In twintig gemeentes in Nederland voeren mensen zaterdag actie voor het klimaat. Zo lopen Maastrichtenaren een klimaatmars door de stad en vindt in Eindhoven een duurzame modeshow plaats. Daarmee willen de actievoerders aandacht vragen voor het klimaat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

11 maart