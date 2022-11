Waterleiding gesprongen in woning Bussum, brandweer pompt woning leeg

Politieke partijen zorgen over Huizer museum: ‘Einde in zicht, als we niets doen’

ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en de SP maken zich zorgen over het voortbestaan van het Huizer museum. De partijen vragen zich af of er financiële steun beschikbaar is om het cultureel erfgoed van Huizen en het Gooi in stand te houden.

