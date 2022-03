Willem-Alexander viert jubileum HIER opgewekt in Bussum

De koning sprak onder anderen met Anne Huizinga, Steven Volkers en Marieke Wiersma van energiecorporatie Grunneger Power. Die organisatie zet zich in voor het samen met bewoners verduurzamen van een buurt of wijk. Volkers vertelt dat de koning enorm geïnteresseerd was en veel kennis van zaken had. “Je hoorde dat dit onderwerp echt in zijn straatje past”, vult Huizinga aan. “Hij was erg benieuwd hoe we mensen betrokken houden en laten meedenken.” Volgens Wiersma was de koning ook erg geïnteresseerd in het sociale aspect van de corporatie en iedereen die erbij betrokken is. “Hij weet duidelijk waar hij het over heeft”, zegt ze.