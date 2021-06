Woningbrand waarbij stel in Hilversum omkwam is opzet, eerder lag een dode rat voor de deur

De brand in Hilversum die eind mei aan twee personen het leven kostte is aangestoken, meldt de politie. De twee slachtoffers werden voorafgaand aan de brand geïntimideerd. Zo is er eens voor de brand een dode rat voor hun deur gelegd.