Dubbele Dijk bij Bierum krijgt getijden­dui­ker voor zeewater

De zogeheten Dubbele Dijk bij Bierum in Groningen krijgt een getijdenduiker. Het werk gaat volgende week van start en duurt tot in 2025. Via de duiker stroomt zeewater in het gebied tussen de twee dijken. Het gebied komt ook onder invloed van eb en vloed te staan, meldt Eems-Dollard 2050, een samenwerkingsverband van waterschappen, Rijkswaterstaat, natuurbeheerders, gemeenten en bedrijven in de Eems-Dollarddelta en de provincie Groningen.