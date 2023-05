Bewolkt weer met kans op lichte regen in Het Hogeland

Acht honden in beslag genomen: dieren leefden zonder schoon water in schuren vol uitwerpse­len

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft afgelopen week bij een woning in Friesland acht ernstig verwaarloosde honden in beslag genomen. Ze hadden geen schoon drinkwater en leefden in twee vervuilde schuren die bezaaid lagen met uitwerpselen, meldt de LID dinsdag.