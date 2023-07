Dit is hoe oud voertuigen in Het Hogeland zijn

Toezicht­hou­der slaat alarm: verster­king woningen in Groningen moet per direct drie keer zo snel

De versterking van woningen in Groningen vordert zó traag dat het doel om alle bewoners van het aardbevingsgebied in 2028 een veilig onderkomen te bieden in gevaar is. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen in een zeer kritisch rapport. ,,Er wordt veel gesproken, maar weinig gerealiseerd. Het tempo moet drie keer zo hoog als nu.”