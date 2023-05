Geen punten voor VV Winsum VR1 na nederlaag tegen Be Quick '28 VR2

Gedurende de officiële speeltijd in de 1e klasse in het duel tussen thuisploeg VV Winsum VR1 en bezoekende ploeg Be Quick '28 VR2 is de wedstrijd gelijk opgegaan, maar in de extra tijd is het Be Quick '28 die erin slaagt om het verschil te maken en het duel winnend af te sluiten met 2-4.