Heldere ochtend en middag in Het Hogeland

Grote brand in natuurge­bied Ter Apel lijkt onder controle na inzet van 150 brandweer­men­sen

De grote brand die sinds zondagmiddag op drie plekken woedt in een natuurgebied bij het Groningse Ter Apel breidt zich niet verder uit. ,,Er is geen gevaar meer voor overslag of uitbreiding en de brand lijkt redelijk onder controle”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. ,,Maar omdat de brand ook in de grond zit, zijn we nog voorzichtig met het geven van het sein brand meester.”