Het weer wordt warmer in Het Hogeland

Bewindslie­den praten vanavond met regionale bestuur­ders over 'ereschuld’ aan Groningen

Premier Mark Rutte en staatssecretaris Hans Vijlbrief gaan dinsdagavond met nog zes kabinetsleden naar Groningen om te praten met regionale bestuurders over de ‘ereschuld’ die Nederland volgens de parlementaire enquêtecommissie heeft aan de Groningers. Het gesprek zal onder meer gaan over investeringen in het toekomstperspectief en de leefbaarheid van de regio.