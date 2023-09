Hogere accijns op sigaretten: meer dan achtduizend inwoners Het Hogeland geraakt

Raad van State: kabinet mocht gasveld Groningen op waakvlam zetten voor minimale gaswinning

Het kabinet heeft zorgvuldig genoeg gehandeld toen het besloot het Groninger gasveld afgelopen jaar nog open te houden en de minimale hoeveelheid gas te winnen die nodig was om de installaties bedrijfsklaar te houden. Tot dat oordeel komt de Raad van State in een zaak die was aangespannen door de Groninger Bodem Beweging en een aantal bewoners van het winningsgebied.