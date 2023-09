HSC 5 boekt overtuigende zege op De Heracliden 3

In de Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3-wedstrijd zaterdag tussen HSC 5 en De Heracliden 3, is HSC al in de eerste helft op voorsprong gekomen. In de tweede helft blijft het team goed presteren. De 2-0-voorsprong in de rust wordt uiteindelijk afgesloten met een 3-0 winst.