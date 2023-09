Noordwolde 2 verslaat Aduard 2000 2

COA: het blijft spannend na zomer zonder buitensla­pers in Ter Apel

Het is heel fijn dat asielzoekers deze zomer in Ter Apel niet in het gras hoefden te slapen, maar het blijft spannend, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ,,We doen er nog steeds alles aan om het te voorkomen.”