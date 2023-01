Opvanglocatie voor vluchtelingen in Zoutkamp weer open na ontruiming om slecht weer

Vertrouwen onder Groningers in bevingsge­bied naar dieptepunt

Van de huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied is driekwart negatief over de toekomst van hun regio. Ook is meer dan een kwart van de Groningers in het bevingsgebied zeer negatief over hun persoonlijke situatie en voelt bijna 40 procent zich thuis onveilig. Dat zegt de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een eigen jaarlijkse peiling, waar ruim 1100 noorderlingen op reageerden.

22 december