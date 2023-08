MET VIDEO Sam vraagt Caitlyn ten huwelijk in Avonturen­park Hellen­doorn, waar ze elkaar leerden kennen als ‘monsters’

Tijdens hun eerste ontmoeting in Avonturenpark Hellendoorn zagen ze er allesbehalve lieflijk uit. Maar de bebloede gezichten, vampiertanden en angstaanjagende schmink zorgden er juist voor dat de vonk tussen scare actors Sam Anthony (28) en Caitlyn Kloosterman (21) oversloeg. Het was liefde op het eerste gezicht. En om hun liefde te bezegelen, had Sam grootste plannen...