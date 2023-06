Vandaag helder weer in Het Hogeland

Steun voor bijna honderd boeren in aardbe­vings­ge­bied Groningen

Bijna honderd agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning in Groningen krijgen steun via het zogenoemde Agroprogramma. Ondernemers kunnen met dat initiatief van de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk financiële hulp krijgen bij investeringsvraagstukken. Ook kunnen ze advies inwinnen over zaken als bedrijfsopvolging, stikstof, asbest, bedrijfsverplaatsing en psychische problemen.