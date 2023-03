Vandaag kans op regen in Het Hogeland

In grote steden heeft een op drie kiezers gestemd, meer dan 2019

In de grote steden hebben tot nu toe meer mensen gestemd voor de Provinciale Staten dan bij de vorige verkiezingen, vier jaar geleden. In Amsterdam lag de opkomst om 18.00 uur op 34,6 procent. In 2019 had rond dat tijdstip 24,5 procent van de inwoners van de hoofdstad gestemd.