Vandaag lichte sneeuw in Het Hogeland

Defensie blaast testdijk op met explosie­ven als bescher­ming tegen overstro­min­gen

Defensie en waterdeskundigen blazen morgen in Groningen met explosieven een gat in een testdijk. Doel van de proef is uit te zoeken of het opblazen van een stuk dijk kan helpen tegen overstromingen in tijden van extreem hoogwater.