Vanochtend en vanmiddag bewolkt weer in Het Hogeland

Oordeel Raad van State maakt stikstof­uit­stoot 29 Groningse boeren legaal

Door de uitspraak die de Raad van State woensdag deed over stikstofberekeningen, zijn voor 29 boerenbedrijven in Groningen de vergunningsproblemen per direct opgelost. Deze zogeheten PAS-melders zitten verder dan 25 kilometer af van het dichtstbijzijnde natuurgebied dat last heeft van te hoge stikstofconcentraties. Ze zijn daarmee niet meer vergunningsplichtig, laat de provincie Groningen weten.