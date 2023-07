Diva Turner zet het Kerkplein van Malden op zijn kop

met video ‘Manwijf’, zeggen mensen tegen Michel (60): waarom Roze Woensdag voor hem en anderen zo belangrijk is

Roze boa’s, mutsen, sokken, veters, zelfs opblaasflamingo’s: je kunt het zo bont niet bedenken of Vierdaagselopers zijn er op Roze Woensdag mee uitgedost. Is het puur voor het vermaak of zit er een ‘roze’ betekenis achter alle outfits?