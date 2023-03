Energy Challenges: ‘Scholen kunnen heel wat besparen op hun energiekosten’

In bedrijfLeerlingen van 9 tot 14 jaar in het basis- en voortgezet onderwijs gaan zelf met de klas een campagne voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op hun school. Stichting Energy Challenges zet vanuit het kantoor in Cuijk de campagnes voor bewustwording op.