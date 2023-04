Geld voor Heumense dorpsdichter: ‘Het is een culturele traditie’

Video Thijs is pas 18 jaar en nu de dichter van worstelen­de Heumenaren

HEUMEN/MALDEN - Het had wat voeten in de aarde, omdat er bij gebrek aan voldoende kandidaten geen poëet zou worden benoemd, maar nu is Thijs Kersten het dan toch. Sinds gistermiddag mag hij zich dorpsdichter van Heumen noemen. Officieel erkend door de gemeente, compleet met een bos bloemen en een praatje van de burgemeester.