Geluksniveau in Heumen hoger dan gemiddeld in Gelderland

Jumbo City én La Place verdwijnen van de Grote Markt in Nijmegen; deze winkel komt ervoor in de plaats

Jumbo City vertrekt van de Grote Markt in Nijmegen. Ook La Place, de eetgelegenheid boven de supermarkt en onderdeel van Jumbo, gaat dicht. De supermarkt en lunchroom zaten vijf jaar in het centrum. Kledingwinkel Mango komt ervoor in de plaats.