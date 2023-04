Gerard (87) is 70 jaar bij het gilde en schiet nog gewoon mee

De strijdbijl begraven: ook het gilde bidt weer in de Sint Joriskerk

Het Georgiusgilde van Heumen houdt deze maand zijn zogenoemde gildemis in de Sint Joriskerk. Dat is bijzonder, want de laatste keer dat dat gebeurde, is meer dan vierhonderd jaar geleden. De protestanten verhuizen zelfs voor een dag naar Groesbeek.